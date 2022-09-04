Посол США в России покидает свой пост из-за спецоперации на Украине

Посол США в России Джон Салливан завершил свое пребывание на посту главного дипломата Америки в Москве.

В воскресенье после почти трехлетнего пребывания в администрациях Трампа и Байдена и уйдет в отставку после долгой карьеры на государственной службе, объявило посольство.

Его уход происходит в то время, когда война России с Украиной идет уже седьмой месяц.

Его четырехдесятилетняя карьера на государственной службе включала должности заместителя госсекретаря и руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.

Элизабет Руд, заместитель главы миссии в России, будет главным дипломатом США в Москве до тех пор, пока Салливана не сменит преемник, назначенный президентом Джо Байденом.

В субботу Салливан присутствовал на церемонии прощания в Москве с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался во вторник.