Арестович признался во вранье украинцам об истинном положении дел на фронте

Советник президента Украины признался в том, что был вынужден скрывать истинное положение дел на фронте, чтобы не шокировать простых украинцев.

В интервью YouTube-каналу "Фейгин Live" советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что ему приходилось откровенно врать украинцам об истинной ситуации на фронте, чтобы не шокировать общественность.

"Ситуация на фронте была критическая, а я улыбался в эфире и говорил, что все хорошо", — признался Арестович.

Ранее Министерство обороны России сообщало о провале наступления ВСУ на южном участке фронта. ВСУ потеряли более 1700 военнослужащих.