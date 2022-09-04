Арестович признался во вранье украинцам об истинном положении дел на фронте
Советник президента Украины признался в том, что был вынужден скрывать истинное положение дел на фронте, чтобы не шокировать простых украинцев.
В интервью YouTube-каналу "Фейгин Live" советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что ему приходилось откровенно врать украинцам об истинной ситуации на фронте, чтобы не шокировать общественность.
"Ситуация на фронте была критическая, а я улыбался в эфире и говорил, что все хорошо", — признался Арестович.
Ранее Министерство обороны России сообщало о провале наступления ВСУ на южном участке фронта. ВСУ потеряли более 1700 военнослужащих.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Хиллари Клинтон рассказала, что стала носить брюки, когда ее сфотографировали снизу в юбке
Брючные костюмы считаются визитной карточкой Хиллари Клинтон. Но так было не всегда Она перешла на такую одежду после того, как во время ее пребывания на посту первой леди были сделаны «наводящие на размышления» фотографии в юбке.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
В Израиль впервые за десять лет приплыл турецкий военный корабль
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Дмитрий Песков: Рамзан Кадыров остается главой Чечни
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей