Песков опроверг слухи об увольнении Кадырова с поста главы Чечни

Дмитрий Песков сообщил, что Рамзан Кадыров всё ещё является руководителем Чеченской республики.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с представителями СМИ, рассказав им о странном заявлении Рамзана Кадырова, сделанном накануне. Тогда Кадыров публично заявил, что засиделся у власти и считает, что ему пора уйти в долгий и фактически бессрочный отпуск.

Песков уверяет, что несмотря на заявления самого Кадырова, он всё ещё продолжает руководить Чеченской республикой, а сообщения об его уходе с данного поста ещё "не материализовались".