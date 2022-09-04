Песков опроверг слухи об увольнении Кадырова с поста главы Чечни
Дмитрий Песков сообщил, что Рамзан Кадыров всё ещё является руководителем Чеченской республики.
Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с представителями СМИ, рассказав им о странном заявлении Рамзана Кадырова, сделанном накануне. Тогда Кадыров публично заявил, что засиделся у власти и считает, что ему пора уйти в долгий и фактически бессрочный отпуск.
Песков уверяет, что несмотря на заявления самого Кадырова, он всё ещё продолжает руководить Чеченской республикой, а сообщения об его уходе с данного поста ещё "не материализовались".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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