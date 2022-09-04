Песков: Максим Галкин запятнал себя непристойными заявлениями

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскритиковал певца Максима Галкина за его публичные высказывания о спецоперации в Украине.

В ночь на 5 сентября Дмитрий Песков рассказал о дальнейшей судьбе российского музыканта Максима Галкина, который после начала специальной военной операции армии РФ в Украине уехал из России вместе с женой Аллой Пугачёвой и раскритиковал действие российских военных и политиков.

По мнению Пескова, Галкин является одним из тех российских артистов, которые запятнали себя непристойными высказываниями, ввиду чего ему с Россией "не по пути".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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