Песков: Максим Галкин запятнал себя непристойными заявлениями
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскритиковал певца Максима Галкина за его публичные высказывания о спецоперации в Украине.
В ночь на 5 сентября Дмитрий Песков рассказал о дальнейшей судьбе российского музыканта Максима Галкина, который после начала специальной военной операции армии РФ в Украине уехал из России вместе с женой Аллой Пугачёвой и раскритиковал действие российских военных и политиков.
По мнению Пескова, Галкин является одним из тех российских артистов, которые запятнали себя непристойными высказываниями, ввиду чего ему с Россией "не по пути".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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