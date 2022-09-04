Патриарх Кирилл: кто не поделится своим богатством будет гореть в аду

Хиллари Клинтон рассказала, что стала носить брюки, когда ее сфотографировали снизу в юбке

Брючные костюмы считаются визитной карточкой Хиллари Клинтон. Но так было не всегда Она перешла на такую одежду после того, как во время ее пребывания на посту первой леди были сделаны «наводящие на размышления» фотографии в юбке.

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