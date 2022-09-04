Патриарх Кирилл: кто не поделится своим богатством будет гореть в аду
Глава русской православной церкви призвал обеспеченных россиян делиться свои богатством, в противном случае они пойдут в ад.
Глава русской православной церкви патриарх Кирилл призвал обеспеченных людей делиться своими богатствами с бедными людьми. В противном случае им грозит ад.
"Если обеспеченный человек поможет бедным, то его богатство оправдано", — заявил патриарх.
По словам патриарха, Бог поможет приумножить богатства тому, кто будет помогать бедным.
Опубликовано: Максим Алексеев
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