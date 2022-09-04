Гитарист Queen объяснил сходство Фредди Меркьюри с Элвисом Пресли
Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, что Элвис Пресли повлиял на творчество Фредди Меркьюри и объяснил сходство между музыкантами.
По его словам, во время становления группы все артисты восхищались Пресли. Фредди Меркьюри тоже считал его великим человеком.
Сам Брайан больше интересовался деятельностью гитаристов, которые работали с Пресли. С некоторыми из них он и сам сотрудничал впоследствии.
Это были, например, Джеймс Бертон и Скотти Мур, причем первый стал для Мэя настоящим другом.
Брайан отмечает, что Пресли выглядел необычно для своего времени, благодаря макияжу, тщательной укладке волос, своеобразной одежде.
Кроме того, он прекрасно танцевал. Во всем этом Брайан Мэй видит сходство Элвиса и Фредди Меркьюри.
Гитарист говорит, что петь, играть на музыкальных инструментах нельзя механически. В этом обязательно проявляются дух и разум.
Стоит напомнить, что Фредди Меркьюри написал песню Crazy Little Thing Called Love как дань уважения к Элвису Пресли.
Опубликовано: Светлана Репина
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