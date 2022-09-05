Хиллари Клинтон рассказала, что стала носить брюки, когда ее сфотографировали снизу в юбке

Брючные костюмы считаются визитной карточкой Хиллари Клинтон. Но так было не всегда Она перешла на такую одежду после того, как во время ее пребывания на посту первой леди были сделаны «наводящие на размышления» фотографии в юбке.

В новом интервью с Норой О'Доннелл для CBS Sunday Morning бывший кандидат в президенты рассказала, что изменила свой стиль после посещения Бразилии с государственным визитом в 1995 году.

Тогда прессу пустили, когда Клинтон сидела на диване. Журналистов и фотографов было много, некоторые из них снимали снизу.

Фотографии, на которых было видно нижнее белье Клинтон, позже использовались в рекламе бразильского нижнего белья Duloren.

74-летняя Клинтон говорит, что Белый дом внезапно получил предупреждение о рекламных щитах с этими фото.

Она отметила, что думала, что ее ноги вместе. Но то, как это было снято, наводило на размышления.

Клинтон говорит, что часто имела дело с фотографами, они снимали, когда она находилась на сцене или на лестнице. В связи с этим она стала носить брюки.

Клинтон также рассказала о своей любви к брючным костюмам в своих мемуарах 2017 года What Happened» . Наряду со ссылкой на свои опасения по поводу фото под юбкой, Клинтон написала, что костюмы заставляют ее чувствовать себя профессионалом, готовым к работе.