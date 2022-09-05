На фоне роста напряженности с США Иран вооружает 51 город системой обороны

Иран вооружил 51 город системой гражданской обороны, предназначенной для реагирования на любое иностранное нападение, поскольку в последние недели обострилась напряженность в отношениях с США.

Средства защиты позволят вооруженным силам Ирана выявлять и отслеживать угрозы с помощью круглосуточного программного обеспечения в зависимости от типа угрозы и риска.

Заместитель министра обороны генерал Мехди Фарахи заявил, что в наши дни, в зависимости от силы стран, форма боев усложнилась.

Он не назвал какие-либо конкретные страны, которые могут стать целью Тегерана, но отметил, что обычная война в значительной степени была заменена тактикой кибератак, биологических и радиоактивных атак.

Оборонительные меры были приняты после эскалации военной напряженности в Красном море на этой неделе, когда военно-морской флот Ирана попытался захватить несколько американских беспилотников в международных водах.

Первый инцидент произошел в понедельник, когда иранский корабль попытался захватить американский беспилотник в Персидском заливе, отбуксировав его за своим кораблем, прежде чем 5-й флот США отправил вертолет и корабль, чтобы остановить иранский экипаж.

Вторая попытка была зафиксирована в четверг, когда военный корабль захватил и задержал два морских беспилотника США, действовавших рядом друг с другом в международных водах.

5-й флот США снова обнаружил захват и отправил два эсминца и вертолет. Затем вертолет приблизился к иранскому военному кораблю и обнаружил, что экипаж иранского корабля пытался накрыть морские беспилотники брезентом.