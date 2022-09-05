Армению подозревают в параллельном экспорте в Россию

Поскольку международные санкции влияют на Россию, а многие западные компании прекратили вести бизнес в стране, Москва попыталась заполнить пробелы с помощью программы, которую она называет «параллельным импортом».

Тем временем Армения сообщила о 50-процентном увеличении торговли с Россией, что вызывает вопросы о том, какую роль играет эта страна в поставках в РФ иностранных товаров, в которых нуждается ее экономика.

Хотя данные о том, занимаются ли армянские компании параллельным экспортом или реэкспортом, не позволяют сделать окончательный вывод, сведения о торговле привлекли внимание западных дипломатов в Ереване.

Независимый экономист Сурен Парсян говорит, что данные указывают на высокий уровень реэкспорта.

Он уточняет, что нет данных, которые бы конкретно измеряли реэкспорт, но есть четкие экономические показатели, которые помогают понять, что объем высок.

Например, производство в Армении выросло всего на 2,7%, а экспорт – более чем на 50%. Но таможенные органы Армении публикуют статистику только два раза в год, и последний раз они публиковали данные за 2021 год.

Между тем Россия прекратила публикацию подобных данных. Таможенная служба России ранее ежемесячно публиковала сведения о внешней торговле, но последнее такое обновление было в январе 2022 года.

Посольства западных стран в Ереване пытаются определить, является ли рост экспорта в Россию естественным или неблагоприятным.