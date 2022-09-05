Ливанские протестующие направились в сторону Израиля в рыбацких лодках

Ливанские протестующие в воскресенье направились вдоль побережья страны на десятках рыбацких лодок и яхт в сторону Израиля, за несколько дней до того, как посланник США в Бейруте продолжит посредничество в споре о морской границе.

Ливан и Израиль, которые официально находятся в состоянии войны с момента создания последнего в 1948 году, оба претендуют на площадь около 860 квадратных километров Средиземного моря.

Ливан надеется использовать морские запасы газа, поскольку он борется с худшим экономическим кризисом в своей современной истории. Стороны начали переговоры о морской границе почти два года назад.

Воскресная флотилия несла ливанские флаги и знамена с лозунгами на арабском, французском и иврите, выражающими, по их словам, право Ливана на его морские нефтяные и газовые месторождения.

Амос Хохштейн, старший советник по энергетической безопасности в Государственном департаменте США, курсировал между Бейрутом и Иерусалимом, чтобы стать посредником в переговорах.

По данным офиса президента Ливана Мишеля Ауна, Хохштейн уведомил советника и заместителя спикера парламента Элиаса Бу Сааба, что он посетит Бейрут в конце этой недели.

Ливанские СМИ предполагают, что обе страны могут вскоре прийти к соглашению. Однако напряженность между поддерживаемой Ираном шиитской группировкой «Хизбалла» в Ливане и Израилем также накалилась в последние месяцы в связи с переговорами о границе.

В начале июля израильские военные сбили три невооруженных беспилотника «Хизбаллы», пролетевших над спорным газовым месторождением Кариш в Средиземном море.