Около 2000 протестующих, в основном русскоязычных, прошли в воскресенье в западном городе Кельн, требуя от Германии прекратить поддержку Украины и отмены санкций.

Митинг, организованный русскоязычной диаспорой в городе, встретили несколько десятков противников протеста, которые также собрались в тени готического собора Кельна, чтобы выразить поддержку Украине.

В Германии проживает около 3 миллионов человек русского этнического происхождения, многие из которых в значительной степени подвержены кремлевским нарративам о мире через подконтрольное государству российское телевидение, которое широко доступно.

Организатор акции Елена Колбасникова заявила, что Германия находится в хаосе. Он отметила, что многим непонятно, как пережить предстоящую зиму.

Многие из протестующих в воскресенье держали российские флаги или транспаранты с буквами НАТО, трансатлантического военного союза, перечеркнутыми красной линией.

Один немецкий пекарь сказал, что высокие цены на газ оставят его без работы к концу года, обвиняя Германию в отказе открыть газопровод «Северный поток — 2».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уверен, что в Германии достаточно газа, чтобы пережить зиму.

Российские СМИ оспаривают это, заявляя, что этой зимой Западная Европа замерзнет из-за отсутствия российского газа.