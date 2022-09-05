"Танцы в тубзике": как Наташа Королева пыталась удивить своих подписчиков

Супруга стриптизера Тарзана продемонстрировала свои хореографические способности в туалете и записала это на камеру. Ролик был выложен в соцсетях, но подписчики не оценили стараний певицы.

Фоном для исполнения зажигательных плясок в туалете стал популярный хит Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Импровизированное "шоу" вызвало бурные отклики подписчиков Королевой, но это было отнюдь не восхищение.

Негативные комментарии посыпались на исполнительницу "Желтых тюльпанов" со всех сторон.

Наталья Королева так обозвала свое "выступление" в туалете:

"Новая рубрика - танцы в тубзике"

На видео можно увидеть, как 49-летняя певица страстно выплясывает перед зеркалом соло, стараясь сделать свои движения максимально сексуальными.

Потом к танцам присоединяется ее подруга, которая демонстрирует больше изящества и пластики. Естественно, ведь ее же обучает сам Евгений Папунаишвили - известный танцор.

Наташа Королева на камеру похвалила свою подругу:

«Ты не зря к Жеке ходишь. Пластичненькая такая стала, молодец. Женя, тебе привет от нас! И я начинаю заниматься тоже»

Подписчиков же смелые танцы в туалете не "зацепили", так же, как и намерения певицы улучшить свои хореографические способности.

Они осудили ролик и однозначно сошлись во мнении: туалет не место для танцев, а подобные хореографические "шедевры" вовсе не стоит выкладывать в сеть на всеобщее обозрение.

Итоговое резюме подписчиков свелось к следующему: "самое ей там место" - имея в виду туалет и непосредственно исполнительницу жарких танцев под хит Шуфутинского.

Еще одна красноречивая реакция в Телеграмме Королевой от посмотревших выложенное в сеть видео: