ВГА Энергодара ожидают переход Запорожской АЭС под полный контроль России

Пресс-служба временной гражданской администрации Энергодара сообщила, что чиновники города надеются на переход ЗАЭС под курирование Москвой.

5 сентября глава временной администрации Запорожской области Александр Волга утверждает, что власти города Энергодар питают надежны на полный переход атомной электростанции в Запорожье под полное курирование Россией и её специалистами.

По мнению Волги, в случае, если ЗАЭС будет целиком и полностью находиться под протекцией России, солдаты ВСУ незамедлительно прекратят регулярные обстрелы объекта, которые потенциально могут привести к ядерной катастрофе, способной нанесли значительный урон не только Украине и России, но и всей Европе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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