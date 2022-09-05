Папа Римский пообещал избавить Католическую церковь от сексуального насилия
Папа Франциск говорит, что он взял на себя ответственность избавить Католическую церковь от сексуального насилия, сказав партнерскому каналу CNN CNN Portugal, что он “несет ответственность за то, чтобы этого больше не происходило”.
В эксклюзивном интервью, которое было дано в Риме в прошлом месяце, понтифик заявил, что церковь “абсолютно нетерпима” к жестокому обращению, и сказал, что “священник не может оставаться священником, если он является насильником”.
Реакция церкви на скандалы с сексуальным насилием стала одной из определяющих тем пребывания Франциска на посту папы, и он сказал CNN Portugal, что каждый случай жестокого обращения в церкви “причиняет ему боль”.
В 2019 году он отменил правила секретности Ватикана в отношении случаев сексуального насилия и ввел в действие новые правила, которые впервые обязали все епархии создавать системы отчетности о злоупотреблениях и сокрытии информации.
Опубликовано: Силивончик Алина
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