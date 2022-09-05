NI: Президент Тувалу пообещал партнерство Тайваню

Лидер тихоокеанского островного государства Тувалу пообещал во время поездки на Тайвань партнерские отношения, чем заслужил благодарность тайваньских властей в период растущей конкуренции, поскольку Китай расширяет свое влияние в регионе.

Тувалу с населением около 10 000 человек является одной из 14 стран, сохранивших полноценные дипломатические отношения с Тайванем, на который претендует Китай, и одной из четырех в Тихоокеанском регионе, где Пекин и Вашингтон борются за влияние.

Выступая на церемонии приветствия в Тайбэе, организованной президентом Тайваня Цай Инь-Вэнь, премьер-министр Тувалу Каусеа Натано сказал, что "достойные и общие ценности" всегда были дополнительной силой для их связей после 43 лет отношений.

Натано совершает первую поездку на Тайвань с момента своего избрания в 2019 году.