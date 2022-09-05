65 лет на сцене: Ринго Старр самый богатый барабанщик на планете

Как и солист Пол Маккартни, бывший участник легендарной группы «Битлз» продолжает активно заниматься музыкой.

Как он попал в культовую группу 20-го века вместе с Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном и Полом Маккартни? Как живет сегодня?

Ринго Старру уже 82 года, его карьера длится 65 лет. Он родился в 1940-м году в Англии, на окраине Ливерпуля. Родители Ринго развелись, когда он был ребенком, потому в детстве будущая звезда не общался с отцом. А интерес к музыке проявился в подростковом возрасте.

Вообще Ринго Старром он стал тогда, когда начал профессиональную музыкальную карьеру - псевдоним появился от любви Ринго к кольцам. А его настоящие имя и фамилия - Ричард Старки.

В подростковом возрасте Ричи, как тогда его звали, заболел туберкулезом, и на 2 года попал в санаторий. Врачи поощряли занятия музыкой, которая благотворно влияла на больных, и парень стал играть на барабанах. Ринго стал участником больничной группы, а после выписки продолжил заниматься дома - на банках и сковородках.

Еще до распада "Битлз" Ринго записал первый сольный альбом «Sentimental Journey». Этот сборник каверов на любимые песни матери вышел в марте 1970 года.

До присоединения к "Битлз" Старр был участником двух ливерпульских групп. Первую - Eddie Clayton Skiffle Group - основал он сам. Затем стал частью Rory Storm And The Hurricanes, где получил свой сценический псевдоним, под которым стал известен.

Ринго держал палочки необычным образом, и это в конечном итоге отразилось на его хвате при игре. Свою уникальную манеру игры он объясняет тем, что оборудование предназначено для правшей, а он - левша.

После распада "Битлз" его участники посвятили себя сольной карьере. Но Ринго играл на барабанах во время дебюта сольного альбома Джона Леннона, участвовал в записи 3-х альбомов Джорджа Харрисона.

Примечательно, что музыкант не раздает автографы. По его словам, он перестал это делать после того, как увидел старую гитару с его поддельной подписью.

Чтобы избежать мошенничества, музыкант сегодня ставит автографы лишь на предметах, которые должны быть проданы либо выставлены на благотворительный аукцион.