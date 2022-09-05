Садоводы рассказали, как грамотно обрезать абрикос осенью, чтобы через год получить шикарный урожай
Это дерево уникально стремительным ростом и развитием кроны, потому важно начинать ухаживать за ним с момента посадки.
Если абрикос не обрезать, он может дать очень много плодов и потом погибнуть от истощения. Учитывая его активный рост, обрезать дерево нужно весной и осенью.
Осенью самое удачное для этого время сентябрь и октябрь - после того, как замедлится сокодвижение. Для работы нужен острый нож, секатор, вар садовый и удобная стремянка.
В первый год жизни саженец нужно укоротить в стволе на 15 см - так простимулируются боковые ветки. При обрезке очень важно не допустить повреждения почек. Обрезку веток выполнять под угол 45 градусов к верхней ближайшей почке.
На второй год жизни у дерева формируются несколько боковых веток, и их нужно немного укоротить (примерно на 13 см). Это ускорит ветвление. Процедуру нельзя откладывать до холодов - важно, чтобы абрикос смог сформировать почки.
Если веток сформировалось больше, частично их обрезают «на кольцо». Надо удалять тонкие ветки, растущие под острым углом или рядом с большими ветками. Крона должна быть сформирована в один ярус.
На третьем году жизни скелетная ветка дает много приростов, крона становится шарообразной. Потому осення "стрижка" займет больше времени. В этот период надо в ходе обрезки на каждой скелетной ветке оставлять по несколько сильных отростков - примерно на 20 см.
Длительность жизни плодовых веток дерева - 3 года. После этого их необходимо удалять. Также нужно избавиться от больных и сухих ветвей, растущих внутрь кроны и пораженных лишайником.
Надо оставить два яруса сильных ветвей, прищипнуть концы. Затем обработать раны садовым варом, подкормить дерево минеральными удобрениями.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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