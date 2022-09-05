Песков: планы главы Чечни Кадырова об отставке не скоро реализуются
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал неожиданную весть об уходе Рамзана Кадырова.
По словам политика, глава Чечни будет продолжать свой пост руководителя Республики.
«Мы читали эти статьи. Однако данная информация пока не подтверждена, поэтому на сегодняшний день он Рамзан Кадыров продолжает находиться на своем посту», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля.
Эту информацию пользователи увидели непосредственно со своего Telegram-канала, где сам лидер Чеченской Республики указал, что засиделся на своей должности, поэтому 15 лет вполне достаточно для логичного завершения. Однако других комментариев от него пока не поступало.
Опубликовано: Силивончик Алина
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