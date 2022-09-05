В российском шоу-бизнесе перелом: зрители против засилья попсы и "голубой" бездарщины

В Италии сорвался концерт Валерия Меладзе: никто не купил билеты. О судьбе артистов, уехавших из России, решил порассуждать музыкант Алексей Иовчев - один из лидеров группы "Зверобой".

Валерию Меладзе пришлось отменить выступление в Италии, зрители не хотели покупать билеты за 500-2800 евро.

По мнению Иовчева, провал Меладзе вполне объясним: российских исполнителей заграницей слушают главным образом эмигранты. А в этих слоях населения сейчас витают самые разные настроения.

Тем более, к русскоязычным гражданам за рубежом отношение в данный момент не самое лучшее: давление испытывают все, независимо от политических взглядов.

И по словам музыканта группы "Зверобой", давление это будет продолжать расти, независимо от того, как русские артисты относятся к СВО (специальная военная операция) на Украине.

Алексей Иовчев:

«И не важно, какую сторону ты занимаешь и какие политические воззрения имеешь»

Также музыкант считает, что российские поп-звезды не считаются знаменитостями на Западе, поэтому им сложно будет найти свою аудиторию.

Популярностью пользуются только исполнители классической музыки. Российские артисты могут опираться лишь на русскоязычную диаспору в эмиграции.

Иовчев считает, что очень скоро все исполнители, покинувшие родину, начнут возвращаться, и процесс уже начался.

Однако тут встает вопрос: захотят ли российские зрители дальше слушать тех, кто вернулся.

В более выигрышном положении, по мнению музыканта, сейчас находятся те, кто доказал свою преданность стране и никуда не уехал. Именно в таких исполнителях нуждается сейчас Россия.

Далее Иовчев добавил, что российские слушатели устали от экспансии попсы и "голубой" бездарщины.

Лидер группы "Зверобой" заявил о переломном моменте в развитии сегодняшнего российского шоу-бизнеса. И вся устаревшая эстрада родом из 90-х теперь уже никому не нужна

Концерты в Тбилиси уже пришлось отменить группе "Машина времени", такая же ситуация и с выступлениями Максима Галкина, Валерия Меладзе.

Ранее появилась информация о пресс-конференции "Нежелательные артисты. Судьба черного списка", которая проводилась в Москве.

Темой обсуждения была судьба российских звезд, которые не одобрили СВО на Украине. Было предложено увеличить список "нежелательных звезд" до 70 человек.

На данный момент в этом перечне числятся 37 исполнителей, в числе которых Валерий Меладзе, Светлана Лобода и многие другие.