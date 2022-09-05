Китай: землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юго-западе

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:52 по местному времени (4:52 по Гринвичу) с предполагаемой глубиной 10 километров и эпицентром вокруг города.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Сычуани, горной провинции на юго-западе страны, регулярно страдающей от землетрясений, в полдень понедельника, сообщил Институт геологических исследований США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:52 по местному времени (4:52 по Гринвичу) с предполагаемой глубиной 10 километров и эпицентром вокруг города-района Кандин. Власти не сообщили о немедленных смертях или травмах.

Землетрясение ощущалось в нескольких городах провинции, в том числе в столице региона Чэнду, расположенной примерно в 200 километрах от нее.

Сотрясение было «относительно сильным», сообщила AFP местная жительница Чен..

«Некоторые из моих соседей снизу сказали, что очень отчетливо ощущали (тряску)», — добавила она.

