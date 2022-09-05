Брат Шатунова рассказал о состоянии здоровья вдовы исполнителя
Брат известного исполнителя Юрия Шатунова рассказал о состоянии жены солиста "Ласкового мая" после кончины мужа. "Светке плохо".
Брат Юрия Шатунова Александр поведал о том, как чувствует себя супруга вокалиста после кончины мужа.
В июне текущего года общественность была шокирована известием о скоропостижной смерти артиста. Причиной кончины стал инфаркт.
Родные и близкие знаменитости до сих пор не могут прийти в себя.
Для Александра новость о том, что брата больше нет, оказалась очень тяжелой.
Виделись братья в последний раз в феврале текущего года, тогда Юрий не жаловался на самочувствие. С супругой солиста группы "Ласковый май" брат ныне покойного почти не общался.
Теперь же брат исполнителя переживает за вдову, по этой причине расспросил о ее состоянии концертного директора покойного певца Аркадия Кудряшова.
На федеральном канале Александр рассказал: "Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: „Плохо. Ребятишки более или менее, а Светке плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно".
Светлана не давала никаких комментариев СМИ после смерти мужа. Она не желает общаться с журналистами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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