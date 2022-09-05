Брат Шатунова рассказал о состоянии здоровья вдовы исполнителя

Брат известного исполнителя Юрия Шатунова рассказал о состоянии жены солиста "Ласкового мая" после кончины мужа. "Светке плохо".

Брат Юрия Шатунова Александр поведал о том, как чувствует себя супруга вокалиста после кончины мужа.

В июне текущего года общественность была шокирована известием о скоропостижной смерти артиста. Причиной кончины стал инфаркт.

Родные и близкие знаменитости до сих пор не могут прийти в себя.

Для Александра новость о том, что брата больше нет, оказалась очень тяжелой.

Виделись братья в последний раз в феврале текущего года, тогда Юрий не жаловался на самочувствие. С супругой солиста группы "Ласковый май" брат ныне покойного почти не общался.

Теперь же брат исполнителя переживает за вдову, по этой причине расспросил о ее состоянии концертного директора покойного певца Аркадия Кудряшова.

На федеральном канале Александр рассказал: "Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: „Плохо. Ребятишки более или менее, а Светке плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно".

Светлана не давала никаких комментариев СМИ после смерти мужа. Она не желает общаться с журналистами.