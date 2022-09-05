Сенчукова и Рыбин рассказали, почему не общаются с родственниками

С некоторыми из них звездная пара прервала отношения после того, как пригласила их сделать ремонт в своей квартире.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, редко дающая поводы для пересудов. Однако, как выяснилось, по отношению к родственникам они могут вести себя по-другому.

Более того - со многими из них музыканты принципиально не общаются. Они рассказали, что с некоторыми прервали отношения после того, как пригласили их сделать ремонт в своей квартире.

"Ремонт они закончили 31 -го декабря в 23:55. И мы их вытурили. Заплатили что положено, но вытурили. Затем пригласили других мастеров - чтобы все переделали. Решили не ругаться. У меня имеются сестры, но они все дальние, я с ними не общаюсь, они со мной не общаются", - цитирует Рыбина Экспресс газета.

«И ничего не скажешь!» — так прокомментировала неприятный инцидент Сенчукова в ходе передачи "Звезды сошлись" на НТВ. Певица Ольга Орлова поддержала коллег по цеху. Артистка уверена, что лучше нанимать работников, с которых можно потом спросить по всей строгости.

«Чтобы не ругаться с сетсрой или с братом, лучше разделять родственные отношения с рабочими», — заявила Орлова.