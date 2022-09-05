Юморист Рожков странно подшутил над Пугачёвой после того, как та прибыла в Россию
Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков отпустил странную шутку в адрес Аллы Пугачёвой.
Юморист Андрей Рожков с долей иронии обратился к известной певице Алле Пугачевой.
Знаменитость недавно вернулась на родину после долгого пребывания за границей. Коллеги по сцене приняли артистку холодно.
Комик записал видео в своём Телеграм-канале, намекая на себя: "Алла Борисовна, вернувшаяся в Россию, выразила желание набить морду одному человеку. По-моему, я знаю, кто этот человек".
После шоумен попросил у Примадонны "какие-нибудь старые штиблеты сорокалетней давности", которые будто бы необходимы на выступление. Вместо этого Рожков пообещал презентовать певице хорошую обувь.
После юморист обратился к вокалистке уже серьезно: "Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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