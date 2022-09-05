В Канаде сотни человек обвинили врача-репродуктолога, который вводил пациенткам свою сперму вместо донорской

Под иском в Верховный суд Онтарио подписались 266 человек, в основном это родственники детей, биологическим отцом которых стал доктор.

Верховный суд Онтарио в Канаде подтвердил подачу коллективного иска на $13 375 000. Сразу 266 человек обвиняют доктора-репродуктолога Нормана Барвина в том, что он нарушил технику и этику.

Истцы в основном - родители и родственники 17 человек, которые после ДНК-тестирования выяснили, что их биологическим отцом на самом деле является Норман.

В частности, за помощью к Барвину в свое время обратились главные истцы Дэн и Давина Диксон, которые хотели стать родителями.

В 1990-м году у пары родилась дочь по имени Ребекка. И только совсем недавно, заподозрив неладное, Диксоны узнали, что биологическим отцом Ребекки является врач-репродуктолог.

В 2019-м году Колледж врачей и хирургов провинции Онтарио лишил Нормана Барвина медицинской лицензии за профессиональные проступки. Доктора приговорили к выплате штрафа размером в 10 730 канадских долларов.

82-летний врач согласился выплатить штраф, но при этом отрицает все предъявленные ему обвинения.