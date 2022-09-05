В Канаде сотни человек обвинили врача-репродуктолога, который вводил пациенткам свою сперму вместо донорской
Под иском в Верховный суд Онтарио подписались 266 человек, в основном это родственники детей, биологическим отцом которых стал доктор.
Верховный суд Онтарио в Канаде подтвердил подачу коллективного иска на $13 375 000. Сразу 266 человек обвиняют доктора-репродуктолога Нормана Барвина в том, что он нарушил технику и этику.
Истцы в основном - родители и родственники 17 человек, которые после ДНК-тестирования выяснили, что их биологическим отцом на самом деле является Норман.
В частности, за помощью к Барвину в свое время обратились главные истцы Дэн и Давина Диксон, которые хотели стать родителями.
В 1990-м году у пары родилась дочь по имени Ребекка. И только совсем недавно, заподозрив неладное, Диксоны узнали, что биологическим отцом Ребекки является врач-репродуктолог.
В 2019-м году Колледж врачей и хирургов провинции Онтарио лишил Нормана Барвина медицинской лицензии за профессиональные проступки. Доктора приговорили к выплате штрафа размером в 10 730 канадских долларов.
82-летний врач согласился выплатить штраф, но при этом отрицает все предъявленные ему обвинения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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