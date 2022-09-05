Сексте попала в список самых непривлекательных актрис в России

Известная актриса Яна Сексте очутиласть в списке самых некрасивых российских актрис.

Актриса Яна Сексте сообщила о том, что один раз угодила в "топ самых некрасивых артисток России".

Узнав об этом, звезда экрана даже не думала расстраиваться, а наоборот "растрезвонила новость" коллегам по сцене.

В интервью "Каравану историй" та сообщила: "Я радостно побежала в театр и говорю: "Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!“. В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня".

Не обращать внимание на критику знаменитость научилась не сразу. После своего первого спектакля в театре имени Табакова, увидев рецензию, где автор обругал внешние данные Сексте, та очень расстроилась.

Ещё будучи замужем за актёром Максимом Матвеевым, Яна заявляла: "Сама понимаю, что я женщина некрасивая. Сказать, у меня своеобразное лицо - значит расписаться в комплексах, которые пытаешься завуалировать странными формулировками. А у меня нет комплексов по поводу внешности!"

Также актрису критикуют за то, что та постоянно попадает в нелепые и часто травмоопасные ситуации.

Об одном из таких случаев вспомнила Яна, беседуя с "Караваном историй": "Мои глаза наполнились слезами, я развернулась и побежала в гримерку, перепрыгивая через две ступеньки. И с разбега влетела головой в стену. Упала навзничь и отключилась, сверху на меня упал букет Сергея Юрского"

Это было в Рижском театре. Директор храма искусства Эдуард Цеховал только удивился, что Сексте вновь попала в неприятную ситуацию.