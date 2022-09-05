В Кабуле террорист-смертник взорвал себя у посольства России
Шахид совершил теракт у здания посольства Российской Федерации в столице Афганистана.
В столице Афганистана Кабуле совершено нападение террориста-смертника на здание посольства Российской Федерации.
Шахид совершил теракт неподалеку от российского дипломатического представительства.
"Террорист-смертник совершил взрыв недалеко от посольства России в Кабуле", - передает "Московский комсомолец".
На данный момент известно о том, что двое сотрудников посольства получили ранения.
Опубликовано: Николай Скира
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В Кабуле террорист-смертник взорвал себя у посольства России
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