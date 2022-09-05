В Кабуле террорист-смертник взорвал себя у посольства России

Шахид совершил теракт у здания посольства Российской Федерации в столице Афганистана.

В столице Афганистана Кабуле совершено нападение террориста-смертника на здание посольства Российской Федерации.

Шахид совершил теракт неподалеку от российского дипломатического представительства.

"Террорист-смертник совершил взрыв недалеко от посольства России в Кабуле", - передает "Московский комсомолец".

На данный момент известно о том, что двое сотрудников посольства получили ранения.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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