В Кабуле террорист-смертник взорвал себя у посольства России

Хулиганов во время авиарейса теперь можно усмирять наручниками и ремнями

В России с 1 сентября дейстсвуют новые правила по усмирению агрессивно настроенных пассажиров на борту самолета. Теперь в арсенале бортпроводников есть пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

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