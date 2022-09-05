Михалков ответил на критику Пугачёвой в свой адрес в Телеграм-канале
Никита Михалков ответил на язвительные замечания певицы Аллы Пугачёвой в свой адрес цитатой Льва Николаевича Толстого.
Именитый российский режиссер Никита Михалков вспомнил фразу из уст великого русского писателя Льва Толстого после того, как к нему обратилась исполнительница Алла Пугачева.
Артистка едко высказалась о кинодеятеле.
В своём Телеграм-канале Никита Сергеевич разместил высказывание классика русской литературы: "Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира".
Кому обратил данные строки деятель киноиндустрии, не известно. Большинство сходится во мнении, что обратился таким образом Михалков к Алле Борисовне.
Чуть раньше Примадонна опубликовала в своих социальных сетях отрывок из картины мэтра кино "Раба любви". Знаменитость восхитилась фильмом и талантом режиссёра, поинтересовавшись, "куда же исчез прекрасный человек".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В Кабуле террорист-смертник взорвал себя у посольства России
Песков: На Пугачевой нет вины, в отличие от ее мужа Галкина
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
Хулиганов во время авиарейса теперь можно усмирять наручниками и ремнями
Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты