Михалков ответил на критику Пугачёвой в свой адрес в Телеграм-канале

Никита Михалков ответил на язвительные замечания певицы Аллы Пугачёвой в свой адрес цитатой Льва Николаевича Толстого.

Именитый российский режиссер Никита Михалков вспомнил фразу из уст великого русского писателя Льва Толстого после того, как к нему обратилась исполнительница Алла Пугачева.

Артистка едко высказалась о кинодеятеле.

В своём Телеграм-канале Никита Сергеевич разместил высказывание классика русской литературы: "Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира".

Кому обратил данные строки деятель киноиндустрии, не известно. Большинство сходится во мнении, что обратился таким образом Михалков к Алле Борисовне.

Чуть раньше Примадонна опубликовала в своих социальных сетях отрывок из картины мэтра кино "Раба любви". Знаменитость восхитилась фильмом и талантом режиссёра, поинтересовавшись, "куда же исчез прекрасный человек".