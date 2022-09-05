Без вредителей, но с урожаем: эксперты объяснили, зачем нужно осенью опрыскивать сад солью

Это проверенный и очень эффективный метод, который использовали наши бабушки еще десятки лет назад.

Этот простой, но эффективный способ защиты сада от инфекций и вредителей проверен временем. Поваренная соль - сильный яд для всего живого, если использовать раствор высокой концентрации.

Для солевого раствора нужно взять 1 кг соли на 10 л теплой воды, все размешать и опрыскать этим раствором яблони после того, как полностью опадет листва.

Таким же раствором можно обработать ствол и ветви деерва от лишайников и мха.

Более щадящим раствором можно обработать растение и по зеленому кусту. Для этого нужно 300 гр. соли растворить в 10 л теплой воды. Это будет 3-процентный раствор.

Однако ни в коем случае нельзя опрыскивать дерево или кустарник в момент цветения. Или тогда, когда есть молодые листья - то есть, весной или в начале лета.

Солевые опрыскивания лучше провести задолго до проливных дождей, чтобы дождь не смыл раствор и не свел на нет все усилия по обработке сада.