Без вредителей, но с урожаем: эксперты объяснили, зачем нужно осенью опрыскивать сад солью
Это проверенный и очень эффективный метод, который использовали наши бабушки еще десятки лет назад.
Этот простой, но эффективный способ защиты сада от инфекций и вредителей проверен временем. Поваренная соль - сильный яд для всего живого, если использовать раствор высокой концентрации.
Для солевого раствора нужно взять 1 кг соли на 10 л теплой воды, все размешать и опрыскать этим раствором яблони после того, как полностью опадет листва.
Таким же раствором можно обработать ствол и ветви деерва от лишайников и мха.
Более щадящим раствором можно обработать растение и по зеленому кусту. Для этого нужно 300 гр. соли растворить в 10 л теплой воды. Это будет 3-процентный раствор.
Однако ни в коем случае нельзя опрыскивать дерево или кустарник в момент цветения. Или тогда, когда есть молодые листья - то есть, весной или в начале лета.
Солевые опрыскивания лучше провести задолго до проливных дождей, чтобы дождь не смыл раствор и не свел на нет все усилия по обработке сада.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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