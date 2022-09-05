Соломоновы острова заявили, что Австралия и Новая Зеландия освобождены от моратория на корабли ВМС, несмотря на пакт о безопасности с Китаем
Иностранные военные суда, откликнувшиеся на просьбу правительства Соломоновых островов о помощи, также будут освобождены от ответственности, заявил в понедельник премьер-министр Манассия Согаваре.
В апреле Соломоновы острова подписали с Китаем пакт о безопасности, который, согласно просочившемуся проекту, позволяет китайскому флоту пополнять запасы в Хониаре.
Это вызвало обеспокоенность Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов по поводу растущего влияния Китая.
На прошлой неделе г-н Согаваре объявил мораторий на заход иностранных военно-морских судов в порт после инцидентов, в результате которых судно береговой охраны США и судно ВМС Великобритании, патрулировавшие незаконный промысел, не смогли дозаправиться в Хониаре.
Опубликовано: Силивончик Алина
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