Соломоновы острова заявили, что Австралия и Новая Зеландия освобождены от моратория на корабли ВМС, несмотря на пакт о безопасности с Китаем

Иностранные военные суда, откликнувшиеся на просьбу правительства Соломоновых островов о помощи, также будут освобождены от ответственности, заявил в понедельник премьер-министр Манассия Согаваре.

В апреле Соломоновы острова подписали с Китаем пакт о безопасности, который, согласно просочившемуся проекту, позволяет китайскому флоту пополнять запасы в Хониаре.

Это вызвало обеспокоенность Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов по поводу растущего влияния Китая.

На прошлой неделе г-н Согаваре объявил мораторий на заход иностранных военно-морских судов в порт после инцидентов, в результате которых судно береговой охраны США и судно ВМС Великобритании, патрулировавшие незаконный промысел, не смогли дозаправиться в Хониаре.

