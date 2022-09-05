Симоньян ответила хейтерам на критику своей внешности
Маргарита Симоньян не оставила без ответа критику недоброжелателей относительно её внешности.
Главред телевизионного канала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на нелестные высказывания недоброжелателей относительно её внешности.
Представительница СМИ похвасталась в личном блоге снимками с отдыха. На снимке журналистка, путешествуя на яхте, широко улыбается. Большинство фолловеров Симоньян порадовались за неё, но были и такие, кто пытался задеть главного редактора RT.
Критика в основном относилась к внешности Симоньян. Зубы звезды экрана привлекли особое внимание её недоброжелателей. Пользователи сети сомневаются, что белоснежная улыбка является натуральной.
В своём Телеграм-канале Маргарита отчиталась по поводу: "Вопреки сведениям "из достоверных источников", зубы у меня свои. Если приглядитесь, заметите, что передние два чуть желтее, чем другие, а нижний ряд не совсем ровный - так что не расстраивайтесь!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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