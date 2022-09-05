Помидоры без фитофторы: дачники сказали, какие сидераты для этого надо посеять на зиму

Сидераты улучшат плодородие почвы, защитят томаты от самых разных болезней и укрепят их иммунитет.

Какие сидераты лучше посеять, чтобы защитить томаты от фитофторы? Для этой цели отлично подходят горчица, рапс, редька масличная, рожь, фацелия, овес, пшеница, бобовые.

Посеянная на помидорной грядке горчица не даст развиться грибку фитофторы. На корнях этого растения живут бактерии, угнетающие грибок. Бактерии забирают из почвы железо и в процессе жизнедеятельности перерабатывают в форму, которая доступна для помидоров.

Фацелия также хорошо защищает томаты от грибка. При ее выращивании полезные вещества почвы перейдут в легко усвояемую культурами форму, остановят закисление почвы.

А в листьях масличной редьки - большое количество эфирных масел, которые имеют дезинфицирующие свойства. У растения мощные корни, которые отлично рыхлят почву и обогащают ее полезными веществами.

Если фитофтора все же появилась, можно использовать 1-процентную бордоскую жидкость, Ридомол (10 гр. на ведро воды), хлорокись меди. Опрыскать ими плоды за 20 суток до сбора.

Если на плодах появилась фитофтора, не нужно ждать, когда они созреют. А - собрать их зелеными, прогреть в нагретой до 60-ти градусов воде минуту-две, затем заложить на созревание в темном и теплом месте.