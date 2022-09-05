Восемь альпинистов погибли на вулкане Ключевская Сопка на Дальнем востоке России

Группа из 12 альпинистов попала под штормовой ветер на вулкане высотой 4754 метра, 8 человек погибли.

Еще четыре альпиниста застряли на вулкане высотой 4754 метра после того, как штормовой ветер помешал спасательным работам

Восемь альпинистов погибли, пытаясь взобраться на вулкан Ключевская Сопка на Дальнем востоке России, по словам местных чиновников, после того, как ледяной ветер остановил попытку спасения.

По словам официальных лиц на полуострове Камчатка, первоначально сообщалось о гибели шести человек, и еще шестеро, как полагают, оказались на мели из группы из 12 человек, в которую входили два гида.

Но информационное агентство “Интерфакс” сообщило, что "еще двое погибли", цитируя Романа Василевского, заместителя премьер-министра Камчатского края. Его информация поступила от гида, который общался с вулканом высотой 4754 метра (15 597 футов) по спутниковому телефону, сообщает "Интерфакс".