МИД РФ сообщил о гибели двух российских дипломатов после атаки смертника в Кабуле

На российское посольство в Кабуле было совершено нападение, в результате которого двое человек погибли.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили о нападении на посольство в Афганистане.

Это случилось в столице - Кабуле. Террорист-смертник подорвал себя около входа в российское представительство.

Изначально сообщалось о нескольких пострадавших, теперь же появилась информация о погибших.

"Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле — МИД", - сообщает РБК. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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