МИД РФ сообщил о гибели двух российских дипломатов после атаки смертника в Кабуле
На российское посольство в Кабуле было совершено нападение, в результате которого двое человек погибли.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили о нападении на посольство в Афганистане.
Это случилось в столице - Кабуле. Террорист-смертник подорвал себя около входа в российское представительство.
Изначально сообщалось о нескольких пострадавших, теперь же появилась информация о погибших.
"Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле — МИД", - сообщает РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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