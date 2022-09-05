МИД РФ сообщил о гибели двух российских дипломатов после атаки смертника в Кабуле

На российское посольство в Кабуле было совершено нападение, в результате которого двое человек погибли.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили о нападении на посольство в Афганистане.

Это случилось в столице - Кабуле. Террорист-смертник подорвал себя около входа в российское представительство.

Изначально сообщалось о нескольких пострадавших, теперь же появилась информация о погибших.

"Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле — МИД", - сообщает РБК.