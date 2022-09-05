Хулиганов во время авиарейса теперь можно усмирять наручниками и ремнями
В России с 1 сентября дейстсвуют новые правила по усмирению агрессивно настроенных пассажиров на борту самолета. Теперь в арсенале бортпроводников есть пластиковые наручники и нейлоновые ремни.
Официально постановление правительства вступило в силу с 1 сентября.
Усмиряющие средства для успокоения неадекватных граждан будут находиться в закрытом доступе. Использовать их разрешено только по назначению - в случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности полета.
Распоряжаться наручниками и ремнями могут члены экипажа после предупредительных мер. Сначала дебоширов попробуют успокоить словесно стюарты и стюардессы, потом к делу подключается командир экипажа.
Если убедить хулигана не получается, к нему разрешено применять более строгие меры - связать ремнями или сковать наручниками. В таком состоянии нарушитель находится до конца рейса.
После приземления пассажиры, пострадавшие от агрессивных действий дебошира, должны дождаться медиков для обследования и получения помощи.
Хулигана же по прибытии самолета забирают сотрудники полиции и доставляют в отделение для дальнейших разбирательств.
Пока, после выхода постановления о применении спецсредств на борту, авиакомпании не заявляли о намерениях обзавестись наручниками и ремнями.
Перевозчики еще прорабатывают вопросы об актуальности применения усмиряющих приспособлений во время рейсов.
Случаи дебоширства на борту - уже давно не редкость. Неадекватные пассажиры иногда становятся причиной задержки или прерывания рейса.
Пилоты вынуждены делать незапланированные посадки на ближайших аэродромах.
Обычно все хулиганские действия на борту совершаются пьяными пассажирами.
В связи с участившимися инцидентами авиакомпании заводят "черные списки", попадая в которые, граждане, хотя бы однократно нарушившие правила, лишаются права перелета.
Опубликовано: Храмова Оксана
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