Песков: На Пугачевой нет вины, в отличие от ее мужа Галкина

Песков прокомментировал нашумевшую ситуацию с возвращением Пугачевой в Россию.

Песков признался, что крайне удивлен тому негативу, который вылился на Примадонну, т.к. не слышал никаких антироссийских высказываний от знаменитости.

Однако он подчеркнул, что ее муж Максим Галкин сильно перегнул палку в адрес России.

“А вот ее супруг Галкин… Он делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути”, – заявил Песков.

Именно поэтому все обвинения с Аллы Борисовны сняты, в то время как Масиму Галкину скорее всего вход на территорию страны будет закрыт.