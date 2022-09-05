Песков: На Пугачевой нет вины, в отличие от ее мужа Галкина
Песков прокомментировал нашумевшую ситуацию с возвращением Пугачевой в Россию.
Песков признался, что крайне удивлен тому негативу, который вылился на Примадонну, т.к. не слышал никаких антироссийских высказываний от знаменитости.
Однако он подчеркнул, что ее муж Максим Галкин сильно перегнул палку в адрес России.
“А вот ее супруг Галкин… Он делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути”, – заявил Песков.
Именно поэтому все обвинения с Аллы Борисовны сняты, в то время как Масиму Галкину скорее всего вход на территорию страны будет закрыт.
Опубликовано: Силивончик Алина
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