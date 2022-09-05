У посольства России в Кабуле прогремел взрыв, пострадали около 20 человек
В результате взрыва у посольства России в столице Афганистана Кабуле погибли два российских дипломата, ещё несколько человек получили ранения.
В понедельник, 5 сентября 2022 года, новостное агентство Reuters сообщило, что в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник устроил взрыв у здания российского посольства во время объявления представителем дипмиссии граждан, которые стали кандидатами на получение визы.
Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили от пятнадцати до двадцати человек. Министерство иностранных дел РФ подтвердило гибель двух сотрудников дипломатического представительства России в Афганистане.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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У посольства России в Кабуле прогремел взрыв, пострадали около 20 человек
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