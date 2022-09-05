Песков осудил Галкина за резкие высказывания о родине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что ведущий и комик Максим Галкин "делал очень плохие заявления" о родине. Песков утверждает, говоря о юмористе, что "нам с ним явно не по пути".
Пресс-секретарь руководителя российского государства Дмитрий Песков напомнил, что отечественный артист Максим Галкин "делал очень плохие заявления" о России.
Правая рука президента РФ, говоря о Галкине, утверждает "нам с ним явно не по пути". Представитель Кремля заявил об этом в интервью прессе.
Песков заметил, что из уст жены Максима Галкина - Аллы Пугачевой, антироссийских высказываний не слышал.
Дмитрий сообщил, что у Аллы Борисовны и Владимира Владимировича Путина "нормальные отношения" и они не однажды общались при личных встречах.
Песков заявил: "Я не слышал ни одного (неприемлемого заявления) Аллы Пугачевой, а (ее) супруг (Максим Галкин) - да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления"
В конце августа Примадонна вернулась в РФ после долгого нахождения за рубежом. Ее же муж Максим Галкин в родное государство возвращаться пока не планирует.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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