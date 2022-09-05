Два сотрудника посольства РФ в Афганистане умерли в результате теракта

Днём 5 сентября два сотрудника российского посольства в афганском Кабуле скончались из-за взрыва смертника.

Пресс-служба посольства России в Афганистане сообщает, что утром понедельника террорист-смертник совершил самоподрыв у стен российского посольства в Кабуле.

Известно, что теракт был совершён в тот момент, когда российский дипломат вышел к стенам посольства, чтобы огласить имена кандидатов на получение визы.

По итогам взрыва смертника у стен посольства России в Кабуле скончались два сотрудника российского внешнеполитического ведомства включая охранника.