Два сотрудника посольства РФ в Афганистане умерли в результате теракта
Днём 5 сентября два сотрудника российского посольства в афганском Кабуле скончались из-за взрыва смертника.
Пресс-служба посольства России в Афганистане сообщает, что утром понедельника террорист-смертник совершил самоподрыв у стен российского посольства в Кабуле.
Известно, что теракт был совершён в тот момент, когда российский дипломат вышел к стенам посольства, чтобы огласить имена кандидатов на получение визы.
По итогам взрыва смертника у стен посольства России в Кабуле скончались два сотрудника российского внешнеполитического ведомства включая охранника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Германия — враг России
«Русская весна»: группировка ВСУ уничтожена при контрнаступлении на Херсон
Китай осудил введение потолка цен на российскую нефть
Путин: трагедия на Донбассе произошла из-за смены власти в Украине в 2014 году
Боррель: жители Евросоюза устали от санкций против России