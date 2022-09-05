Американские бомбардировщики B-52 пролетели над Ближним Востоком угрожая Ирану

Вооруженные силы Соединенных Штатов заявили в понедельник, что они совершили полет пары дальних бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, над Ближним Востоком.

Бомбардировщики взлетели с базы Королевских ВВС в Фэрфорде, Англия, и в воскресенье пролетели над восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем в тренировочных миссиях вместе с кувейтскими и саудовскими военными самолетами, прежде чем покинуть регион.

“Угрозы в адрес США и наших партнеров не останутся без ответа”, - заявил генерал-лейтенант. Об этом говорится в заявлении Алексуса Гринкевича, высокопоставленного офицера ВВС США на Ближнем Востоке. “Миссии , подобные этой ... продемонстрируйте нашу способность объединять силы для сдерживания и, при необходимости, поражения наших противников”.