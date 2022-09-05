Два сотрудника посольства РФ погибли после атаки смертника в Кабуле
Двое членов российской дипломатической миссии стали жертвами теракта в Кабуле.
По сообщению Министерства иностранных дел Российской Федерации, двое сотрудников российского посольства в Кабуле погибли.
Это случилось в результате атаки смертника на российское дипломатическое представительство в столице Афганистана.
Сообщается, что атака произошла у одного из входов на территорию посольства.
"МИД уточнил, что взрыв произошел около входа в консульский отдел посольства, его произвел "неизвестный боевик", - сообщает РБК.
В результате погиб второй секретарь Михаил Шах, а также охранник посольства.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Германия — враг России
«Русская весна»: группировка ВСУ уничтожена при контрнаступлении на Херсон
Китай осудил введение потолка цен на российскую нефть
Путин: трагедия на Донбассе произошла из-за смены власти в Украине в 2014 году
Боррель: жители Евросоюза устали от санкций против России