Два сотрудника посольства РФ погибли после атаки смертника в Кабуле

Двое членов российской дипломатической миссии стали жертвами теракта в Кабуле.

По сообщению Министерства иностранных дел Российской Федерации, двое сотрудников российского посольства в Кабуле погибли.

Это случилось в результате атаки смертника на российское дипломатическое представительство в столице Афганистана.

Сообщается, что атака произошла у одного из входов на территорию посольства.

"МИД уточнил, что взрыв произошел около входа в консульский отдел посольства, его произвел "неизвестный боевик", - сообщает РБК.

В результате погиб второй секретарь Михаил Шах, а также охранник посольства.