Стремоусов: Херсонская область взяла паузу по референдуму о вхождении в РФ
Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что власти региона отложили проведение референдума о вхождении Херсона в состав России.
В понедельник сотрудник временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион полностью готов к проведению референдума, позволяющего выяснить, хотят ли жители Херсона присоединения их земель к регулярному составу России.
Вместе с тем Стремоусов утверждает, что в вопросе проведения подобного референдума на Херсонщине была взята пауза, поскольку украинские военные регулярно создают региону проблемы с безопасностью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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