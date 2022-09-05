Стремоусов: Херсонская область взяла паузу по референдуму о вхождении в РФ

Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что власти региона отложили проведение референдума о вхождении Херсона в состав России.

В понедельник сотрудник временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион полностью готов к проведению референдума, позволяющего выяснить, хотят ли жители Херсона присоединения их земель к регулярному составу России.

Вместе с тем Стремоусов утверждает, что в вопросе проведения подобного референдума на Херсонщине была взята пауза, поскольку украинские военные регулярно создают региону проблемы с безопасностью.