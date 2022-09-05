В Мемфисе с утренней пробежки похитили 34-летнюю внучку миллиардера
Происшествие случилось 3 сентября. Элиза Флетчер - похищенная девушка - является родственницей магната Джозефа Оргилла III, основавшего компанию Orgill Inc.
Внучку миллиардера похитили в Мемфисе штат Теннесси утром, 3 сентября, когда девушка была на утренней пробежке.
Элизу насильно усадили во внедорожник темного цвета и повезли в неизвестном направлении.
Родственники похищенной предлагают 50 тыс. долларов тому, кто предоставит информацию о ее пребывании.
"Мы с нетерпением ждем благополучного возвращения Элизы и надеемся, что эта награда поможет полиции поймать тех, кто совершил это преступление"
По последним данным, подозреваемого задержали и нашли автомобиль, на котором было совершено похищение. А вот девушку пока не нашли, найден лишь ее телефон рядом с местом похищения.
"Автомобиль, представляющий интерес, был обнаружен, и мужчина, находившийся в нем, задержан"
Известно, что 34-летняя Элиза работала воспитателем в детском саду. При этом она является наследницей огромного состояния, которое можно оценить в 3,2 млрд долларов.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Германия — враг России
«Русская весна»: группировка ВСУ уничтожена при контрнаступлении на Херсон
Китай осудил введение потолка цен на российскую нефть
Путин: трагедия на Донбассе произошла из-за смены власти в Украине в 2014 году
Боррель: жители Евросоюза устали от санкций против России