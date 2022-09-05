В Мемфисе с утренней пробежки похитили 34-летнюю внучку миллиардера

Происшествие случилось 3 сентября. Элиза Флетчер - похищенная девушка - является родственницей магната Джозефа Оргилла III, основавшего компанию Orgill Inc.

Внучку миллиардера похитили в Мемфисе штат Теннесси утром, 3 сентября, когда девушка была на утренней пробежке.

Элизу насильно усадили во внедорожник темного цвета и повезли в неизвестном направлении.

Родственники похищенной предлагают 50 тыс. долларов тому, кто предоставит информацию о ее пребывании.

"Мы с нетерпением ждем благополучного возвращения Элизы и надеемся, что эта награда поможет полиции поймать тех, кто совершил это преступление"

По последним данным, подозреваемого задержали и нашли автомобиль, на котором было совершено похищение. А вот девушку пока не нашли, найден лишь ее телефон рядом с местом похищения.

"Автомобиль, представляющий интерес, был обнаружен, и мужчина, находившийся в нем, задержан"

Известно, что 34-летняя Элиза работала воспитателем в детском саду. При этом она является наследницей огромного состояния, которое можно оценить в 3,2 млрд долларов.