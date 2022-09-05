Боррель: жители Евросоюза устали от санкций против России

Это заявление глава Еврокомиссии Жозеп Боррель сделал в ходе своего выступления на межпарламентской конференции в Праге.

По словам дипломата, жители Европы крайне озабочены тем, как они переживут предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа. Как считает Боррель, усталость европейцев от антироссийских санкций — это проверка на прочность, которая должна помочь Европе прийти к энергетической независимости от России.

По мнению Борреля, Россия превращает энергетику в оружие, поэтому разразившийся в Европе энергетический кризис обусловлен не отказом Запада от российской нефти и угля, и не ограничением поставок природного газа из России, а агрессивной политикой Кремля.

Опубликовано: Алексей Гладкий

 

 





 

 

 

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