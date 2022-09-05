Два российских дипломата погибли в результате взрыва в Кабуле
МИД России сообщил о гибели двух российских дипломатов в результате теракта у посольства в столице Афганистана Кабуле.
В понедельник утром, 5 сентября 2022 года, Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что в результате прогремевшего у российского посольства в столице Афганистана Кабуле погибли два сотрудника дипломатической миссии, среди которых второй секретарь посольства Михаил Шах.
Иранское новостное агентство Mehr News Agency утверждает, что помимо сотрудников дипмиссии России в Кабуле в результате террористического акта скончались около двадцати граждан Афганистана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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