Два российских дипломата погибли в результате взрыва в Кабуле

МИД России сообщил о гибели двух российских дипломатов в результате теракта у посольства в столице Афганистана Кабуле.

В понедельник утром, 5 сентября 2022 года, Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что в результате прогремевшего у российского посольства в столице Афганистана Кабуле погибли два сотрудника дипломатической миссии, среди которых второй секретарь посольства Михаил Шах.

Иранское новостное агентство Mehr News Agency утверждает, что помимо сотрудников дипмиссии России в Кабуле в результате террористического акта скончались около двадцати граждан Афганистана.