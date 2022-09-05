Администрация Херсона сообщила об отмене референдума о вхождении в состав РФ

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России переносится по соображениям безопасности.

Появилась информация о переносе референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации.

По заявлению заместителя главы военно-гражданской администрации Стремоусова, область готова к референдуму.

При этом, отмечается в сообщении, он будет перенесен по соображениям безопасности.

"Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. Об этом заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов", - сообщает URA.RU

Также Стремоусов сообщил о серьезном повреждении Антоновского моста и о том, что движение по нему более невозможно.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 