Администрация Херсона сообщила об отмене референдума о вхождении в состав РФ
Референдум о вхождении Херсонской области в состав России переносится по соображениям безопасности.
Появилась информация о переносе референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации.
По заявлению заместителя главы военно-гражданской администрации Стремоусова, область готова к референдуму.
При этом, отмечается в сообщении, он будет перенесен по соображениям безопасности.
"Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. Об этом заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов", - сообщает URA.RU
Также Стремоусов сообщил о серьезном повреждении Антоновского моста и о том, что движение по нему более невозможно.
Опубликовано: Николай Скира
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