В Афганистане произошел теракт у здания российского посольства

В понедельник у здания российского посольства в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника посольства и по меньшей мере один мирный житель, сообщил представитель местной полиции.

Ожидалось более высокое число погибших: по противоречивым сообщениям, погибло от восьми до 10 человек.

Информационное агентство РИА Новости сообщило, что взрыв прогремел, когда российский дипломат вышел к людям, ожидавшим снаружи, чтобы назвать имена кандидатов на получение виз. Ссылаясь на Министерство иностранных дел Москвы, агентство позже сообщило, что двое сотрудников посольства были убиты.

Халид Задран, представитель начальника полиции Кабула, сообщил, что по меньшей мере один мирный житель был убит и еще 10 получили ранения. Он сказал, что террорист-смертник пытался взорвать бомбу в толпе, но был опознан силами безопасности, которые застрелили его. Не сразу стало ясно, смог ли он взорвать взрывчатку.

