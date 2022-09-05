Цены на природный газ в Европе выросли более чем на 30 процентов
По данным лондонской биржи ICE, цены на сжиженный природный газ в Европе вновь значительно выросли в цене.
5 сентября по итогам торгов на отделении фьючерсной биржи Intercontinental Exchange в Лондоне, цена за тысячу кубометров сжиженного природного газа в Европе составила свыше 2900 долларов.
Отмечается, что с начала торгов стоимость «голубого топлива» сразу начала резкий рост, в итоге увеличившись на более чем 30%, что по мнению экспертов напрямую связано с приостановкой «Газпромом» прокачки газа по «Северному потоку».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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