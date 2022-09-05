Персик осенью: садоводы объяснили, чем его подкормить перед зимовкой, чтобы повысить урожай
Дерево нужно хорошо подкормить, провести его обрезку, обработать почву и укрыть на зимний период.
Персик - растение нежное. И, если его возделывать в средней полосе, нужно особо заботиться о дереве перед зимовкой. Что необходимо сделать?
Перекопать почву - до наступления холодов. Тогда оказавшиеся внутри вредители выйдут на поверхность, и погибнут. Копать нужно как можно глубже.
Также нужно после сбора урожая, до середины октября, провести обрезку, чтобы удалить старые, высохшие и слабые ветки. В канун зимы также надо провести полив для того, чтобы персик легче перенес морозы. Для подпитки на 1 кв. м. нужно в приствольный круг дерева вылить не менее 100 л. воды.
Дерево также нужно подкормить. В качестве минеральных удобрений внести фосфор и калий. Cуперфосфата – 45 гр. и хлорида калия – 55 гр. на 1 кв. м. Отличное дополнение - зола из древесины.
Кроме того, персик надо подпитать органикой. Под каждое дерево - внести не меньше 4-х ведер навоза. Если дерево молодое - достаточно 2-х ведер. Под молодые деревья свежий навоз вносить нельзя вообще - можно обжечь корни.
Персик на зиму нужно обязательно укрыть. Для этих целей, например, использовать мешковину. Для этого сделать вокруг персикового дерева земляной холм высотой 35-40 см. Укутать персик мешковиной (дышащим материалом). Молодое деревце - укутать полностью, взрослое наполовину.
Можно персик укрыть и картоном. Большие коробки из картона поместить на дерево, присыпать внутри сеном.
Землю под деревом обязательно нужно замульчировать - это не даст промерзнуть грунту и задержит снег.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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