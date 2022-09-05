ВКС России уничтожили 30 служащих нацбатальона «Кракен»
В Минобороны РФ заявили, что российская авиация ликвидировала тридцать бойцов нацбатальона «Кракен» в районе города Харькова.
5 сентября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России доложил об успешном уничтожении 30 единиц личного состава националистического батальон «Кракен» ВСУ.
Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара российских воздушно космических сил по пункту временного базирования украинского нацбата в районе Харькова были также уничтожены 10 единиц боевых автомобилей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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