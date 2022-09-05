Песков: Путин сделает ряд важных заявлений на ВЭФ

Эту информацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил журналистам агентства ТАСС.

По словам кремлевского спикера, Владимир Путин будет говорить не только о перспективах развития Дальнего Востока, но и о текущей международной ситуации, а также той роли, которая играет Россия в современном мироустройстве.

Как подчеркнул Песков, в выступлении Путина, помимо прочего, речь будет идти о современной политической конъюнктуре, международных торгово-экономических отношениях, а также о мировых процессах в целом.

Песков отметил, что в своем выступлении Владимир Путин сделает ряд важных заявлений по актуальным темам сегодняшней повестки дня.